وہاڑی :مرد ووں اورخواتین پر کلہاڑیوں، ڈنڈوں سے تشدد
سکھیرا برادری کے چالیس افراد نے گھروں میں گھس کر خواتین پر حملہ کیا
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ ٹھینگی کی حدود 58/ڈبلیو بی میں بااثر افراد نے کمہار برادری کی خواتین اور مردوں پر وحشیانہ تشدد کیا، جس سے متعدد افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ ثناء اللہ، حاجی نعمت اللہ، حاجی افضل، قمر سجاد، سرمد ضیاء، محمد رفیق، شکیل وٹو اور بشیر سکھیرا نے بتایا کہ سکھیرا برادری کے چالیس سے زائد افراد نے گھروں میں گھس کر خواتین پر حملہ کیا۔تشدد میں پروین اختر، پروین بی بی، سلمی بی بی شدید زخمی ہوئیں اور محمد افضل پر بھی کلہاڑی کے وار کیے گئے ۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ اہل خانہ نے مظاہرے میں وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او وہاڑی سے فوری انصاف کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ کانسٹیبل زبیر سکھیرا کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے اور بااثر افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے ۔