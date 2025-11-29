پولیس اہلکاروں،اہلخانہ پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ
ویلفیئر، تعلیمی سکالرشپ، شادی، علاج ومالی معاونت کی گئی ،ڈی پی او وہاڑی
وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)ضلع وہاڑی پولیس نے رواں سال اپنے اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے مجموعی طور پر 2 کروڑ 30 لاکھ 77 ہزار روپے خرچ کیے ۔ ڈی پی او محمد افضل نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس اہلکار شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات سرگرم عمل ہیں، اس لیے ان کی ویلفیئر اور سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے تعلیمی سکالرشپ کی مد میں 27 لاکھ 8 ہزار روپے سے زائد دیے گئے ، جبکہ بیٹیوں کی شادی کے لیے ویڈنگ گفٹ اسکیم کے تحت 86 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ۔ علاج معالجے کی معاونت کے لیے 7 لاکھ 20 ہزار روپے جبکہ مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے اہلکاروں کی فیملیز کو گزارہ الاؤنس میں 18 لاکھ 60 ہزار روپے سے زائد رقم دی گئی۔ ریٹائرڈ اہلکاروں کو ریٹائرمنٹ گرانٹس کی مد میں 6 لاکھ 80 ہزار روپے جبکہ جاں بحق اہلکاروں کے اہل خانہ کو تدفین اخراجات کے لیے 8 لاکھ روپے فراہم کیے گئے ۔اس کے علاوہ پولیس شہداء کے اہل خانہ کے لیے دو بچوں کو لیپ ٹاپ اور ایک بچی کو سوزوکی 110 سی سی بائیک بطور تحفہ دیا گیا۔ صحت اور تعلیم کے شعبے میں سہولیات بہتر بنانے کے لیے 11 تعلیمی اداروں اور 8 ہسپتالوں کے ساتھ ایم او یوز بھی سائن کیے گئے ۔ ڈی پی او نے کہا کہ پولیس اہلکار مزید جذبے کے ساتھ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔