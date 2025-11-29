خسرہ کے مریضوں میں اضافہ،ٹیسٹ کی سہولت ناپید،شہری سراپا احتجاج
چلڈرن کمپلیکس میں ایک روز میں 19مشتبہ کیس رپورٹ،نشتر میں 8مریض زیر علاج،مریضوں کے نمونے لاہوراور اسلام آباد بھجوانے پڑتے ہیں،سہولت دی جائے ،مکین
ملتان(لیڈی رپورٹر) ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے شبہ اور خسرہ میں مبتلا مریضوں کے رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے ،چلڈرن کمپلیکس ملتان میں خسرہ میں مبتلا 07جبکہ شبہ میں 19 مریض بچے زیر علاج ہیں، رپورٹس کا انتظار ،نشتر ہسپتال میں بھی خسرہ کے شبہ میں 08مریض زیر علاج ہیں، ادھر شہریوں نے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں خسرہ کے ٹیسٹ کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تفصیل کے مطابق ملتان کے سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ میں مبتلا اور خسرہ کے شبہ میں مریض رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے ۔اس حوالے سے ترجمان چلڈرن کمپلیکس کے مطابق چلڈرن کمپلیکس میں خسرہ کے شبہ میں زیر علاج 19 مریض بچوں کی رپورٹس کا انتظار ہے جبکہ خسرہ میں مبتلا 07مریض بچے زیر علاج ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خسرہ کے شبہ میں 02 نئے مریض داخل ہوئے ہیں جبکہ 04مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب ترجمان نشتر ہسپتال کے مطابق نشتر ہسپتال میں خسرہ کے شبہ میں 08مریض زیر علاج ہیں جن کے نمونے لاہور بھجوا دئیے گئے ہیں ادھر ذرائع کے مطابق ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں خسرہ کے ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے اسلئے خسرہ کے شبہ میں لائے گئے مریضوں کے نمونے لاہور اور اسلام آباد بھجوائے جاتے ہیں جس پر شہریوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں خسرہ کے ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جائے ۔