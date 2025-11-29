صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں میں سموگ آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ

  • ملتان
سکولوں میں سموگ آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ

تعلیمی اداروں میں آگاہی سیشنز،تقریری مقابلے ، پوسٹر وچارٹ ڈسپلے ، واکس ، ڈرامہ پرفارمنسز کا انعقاد کیا جائیگا، ٹریفک دھوئیں،کوڑا کرکٹ کو جلانے کے موضوع پر مکالمےطلبہ ماسک ، پانی کا زیادہ استعمال یقینی بنائیں،کھلی جگہوں پر غیر ضروری سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے ، سکول انتظامیہ کو تقریبات کی تصویری رپورٹ اپ لوڈ کرنیکی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)سکولوں میں سموگ سے بارے آگاہی مہم شروع کرنے کافیصلہ، شیڈول جاری، شجرکاری مہم کی بھی ہدایت تفصیل کے مطابق طلبہ کی صحت کے تحفظ اور عوامی آگاہی کو یقینی بنانے کے لئے فوری طور پر مؤثر اور منظم اقدامات کافیصلہ کیاگیا ہے محکمہ سکولز کی طرف سے جاری مراسلے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ فضائی آلودگی خصوصاً سموگ نے گزشتہ برسوں میں شہریوں بالخصوص بچوں کی صحت کو شدید نقصان پہنچایا ہے ، لہٰذا اس کے تدارک اور بچاؤ کے لئے ہر تعلیمی ادارے میں سرگرمیاں شروع کی جائیں سکولوں میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق خصوصی آگاہی سیشنز، تقریری مقابلے ، پوسٹر و چارٹ ڈسپلے ، واکس اور ڈرامہ پرفارمنسز کا انعقاد کیا جائے تاکہ طلبہ سموگ کے نقصانات اور اس کی وجوہات سے بخوبی آگاہ ہوں۔

اس کے ساتھ ٹریفک دھوئیں کی روک تھام، کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے کی ممانعت اور توانائی کے درست استعمال جیسے موضوعات پر بھی طلبہ کی تربیت کی جائے ۔مراسلے میں شجرکاری کو مہم کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے اداروں کو احکامات جاری کئے گئے ہیں کہ وہ سکول کی سطح پر پودے لگانے کی سرگرمیوں کو فروغ دیں اور بچوں میں ماحول دوست رویوں کی حوصلہ افزائی کریں سکول انتظامیہ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ طلبہ کو ماسک کے استعمال، پانی کی زیادہ مقدار لینے اور کھلی جگہوں پر غیر ضروری سرگرمیوں سے اجتناب کی تلقین کریں تمام سکولزاپنی سرگرمیوں کی تصویری و تحریری رپورٹ باقاعدہ بنیادوں پر متعلقہ ضلعی افسران کو ارسال کرے تاکہ مجموعی مہم کی مؤثر نگرانی اور نتائج کا جائزہ لیا جا سکے محکمہ سکولز نے والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے حفاظتی تقاضوں پر مکمل عمل کریں سماجی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ سموگ کے خاتمے کے لئے حکومت اور عوام دونوں کی مشترکہ کوشش ناگزیر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کامونکے:بھاری فنڈز اور افرادی قوت کے باوجود گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی‘ 2روز میں 3750 چالان

سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا

اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ

وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن