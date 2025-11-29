سکولوں میں سموگ آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ
تعلیمی اداروں میں آگاہی سیشنز،تقریری مقابلے ، پوسٹر وچارٹ ڈسپلے ، واکس ، ڈرامہ پرفارمنسز کا انعقاد کیا جائیگا، ٹریفک دھوئیں،کوڑا کرکٹ کو جلانے کے موضوع پر مکالمےطلبہ ماسک ، پانی کا زیادہ استعمال یقینی بنائیں،کھلی جگہوں پر غیر ضروری سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے ، سکول انتظامیہ کو تقریبات کی تصویری رپورٹ اپ لوڈ کرنیکی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)سکولوں میں سموگ سے بارے آگاہی مہم شروع کرنے کافیصلہ، شیڈول جاری، شجرکاری مہم کی بھی ہدایت تفصیل کے مطابق طلبہ کی صحت کے تحفظ اور عوامی آگاہی کو یقینی بنانے کے لئے فوری طور پر مؤثر اور منظم اقدامات کافیصلہ کیاگیا ہے محکمہ سکولز کی طرف سے جاری مراسلے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ فضائی آلودگی خصوصاً سموگ نے گزشتہ برسوں میں شہریوں بالخصوص بچوں کی صحت کو شدید نقصان پہنچایا ہے ، لہٰذا اس کے تدارک اور بچاؤ کے لئے ہر تعلیمی ادارے میں سرگرمیاں شروع کی جائیں سکولوں میں ماحولیاتی تحفظ سے متعلق خصوصی آگاہی سیشنز، تقریری مقابلے ، پوسٹر و چارٹ ڈسپلے ، واکس اور ڈرامہ پرفارمنسز کا انعقاد کیا جائے تاکہ طلبہ سموگ کے نقصانات اور اس کی وجوہات سے بخوبی آگاہ ہوں۔
اس کے ساتھ ٹریفک دھوئیں کی روک تھام، کوڑے کرکٹ کو آگ لگانے کی ممانعت اور توانائی کے درست استعمال جیسے موضوعات پر بھی طلبہ کی تربیت کی جائے ۔مراسلے میں شجرکاری کو مہم کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے اداروں کو احکامات جاری کئے گئے ہیں کہ وہ سکول کی سطح پر پودے لگانے کی سرگرمیوں کو فروغ دیں اور بچوں میں ماحول دوست رویوں کی حوصلہ افزائی کریں سکول انتظامیہ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ طلبہ کو ماسک کے استعمال، پانی کی زیادہ مقدار لینے اور کھلی جگہوں پر غیر ضروری سرگرمیوں سے اجتناب کی تلقین کریں تمام سکولزاپنی سرگرمیوں کی تصویری و تحریری رپورٹ باقاعدہ بنیادوں پر متعلقہ ضلعی افسران کو ارسال کرے تاکہ مجموعی مہم کی مؤثر نگرانی اور نتائج کا جائزہ لیا جا سکے محکمہ سکولز نے والدین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بچوں کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے حفاظتی تقاضوں پر مکمل عمل کریں سماجی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ سموگ کے خاتمے کے لئے حکومت اور عوام دونوں کی مشترکہ کوشش ناگزیر ہے ۔