منشیات فروش گرفتا ر،1200 گرام ہیروئن برآمد
وہاڑی،میلسی(خبر نگار، نمائندہ خصوصی،نمائندہ دنیا)تھانہ سٹی میلسی پولیس نے موضع فدہ میں چھاپہ مار کرمنشیات فروش عمران سکنہ خیرپور ٹامیوالی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اعلیٰ کوالٹی کی 1200 گرام ہیروئن برآمد کرلی، مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی شروع کردی گئی۔
