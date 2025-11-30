نئے ٹریفک قوانین کے تحت 25ایف آئی آر،150 چالان، 2لاکھ روپے جرمانہ
سکندرآباد (نامہ نگار )شجاع آباد میں نئے ٹریفک قوانین کے تحت چوبیس گھنٹے میں 25ایف آئی آر، 150 چالان، 2لاکھ سے زائد کے جرمانے ۔۔۔
۔انچارج ٹریفک انسپکٹر محمد ارشد نیاز ڈوگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے ٹریفک قوانین انتہائی سخت ہیں ،اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل یاکار ڈرائیونگ کے لیے نہ دیں ،موٹر سائیکل سوار کے پاس لائسنس ہیلمٹ، کاغذات ہونا ضروری ہیں ،مسافر گاڑیوں اور بسوں میں اوور لوڈنگ ،اور چارجنگ کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جارہی ہے ۔