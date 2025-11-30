صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی 9سنگین خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان

  • ملتان
وسندے والی (نامہ نگار)ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے ٹریفک کی 9 بڑی خلاف ورزیوں کو قابلِ سزا جرم قرار دے دیا ہے جن پر کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔۔۔۔

 پولیس ٹیمیں دیگر اداروں کے ساتھ مل کر انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے ان اقدامات پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں گی۔ پولیس لائنز میں ٹریفک سٹاف سے میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کالے شیشے ، بغیر لائسنس ڈرائیونگ، کم عمر ڈرائیورز، ون وے کی خلاف ورزی، اوورلوڈنگ، اوورپیسنجرز اور آلٹرڈ وہیکلز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی جبکہ کم عمر ڈرائیورز کے والدین کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے ۔ 

 

