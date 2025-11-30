صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں میں دیوار شفقت قائم غریبوں کیلئے گرم کپڑے دستیاب

  • ملتان
دھنوٹ (نامہ نگار) ضلعی حکومت لودھراں، سماجی تنظیمات اور مخیر حضرات کے تعاون سے صنعت زار لودھراں کے باہر ضرورت مند افراد کیلئے دیوار شفقت قائم کر دی گئی۔ ۔۔۔

افتتاح کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے اپنے دورہ لودھراں کے دوران کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر نند لال نے کہا کہ گرم کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ رکھنے والے افراد یہاں سے کپڑے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ صاحب حیثیت لوگ اپنے استعمال شدہ گرم کپڑے یہاں لٹکا کر ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ انہوں نے بتایا کہ صنعت زار میں خواتین اور بچیوں کو سلائی کڑھائی کی ٹریننگ بھی دی جارہی ہے ۔ 

 

