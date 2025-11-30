ایل پی جی ری فلنگ پر تین دکانداروں کیخلاف مقدمات
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی ہدایات پر سول ڈیفنس آفیسر محمد ریحان وڑائچ کی نگرانی میں محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیم نے اڈا پیرا مراد میں غیرقانونی گیس ری فلنگ اور۔۔۔
منی پٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں کیں۔ کارروائی کے دوران تین دکانداروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ایک غیرقانونی منی پٹرول یونٹ کی مشینری ضبط کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ غیرقانونی گیس ری فلنگ پوائنٹس اور منی پٹرول یونٹس کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ کیونکہ یہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ حادثات، آگ اور جانی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ سول ڈیفنس حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں اور قانون سے بالاتر کوئی نہ رہے ۔