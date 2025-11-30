صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اولڈ کچہری کی حفاظت ، وکلاء چیمبرز کے تحفظ کیلئے نوٹس جاری

  • ملتان
اولڈ کچہری کی حفاظت ، وکلاء چیمبرز کے تحفظ کیلئے نوٹس جاری

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ ادو نے اولڈ کچہری کی حفاظت اور وکلاء کے چیمبرز کے تحفظ کے لیے متفقہ نوٹس جاری کر دیا۔۔۔

 اجلاس صدر سردار محمد یونس خان چانڈیہ ایڈووکیٹ کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں ممبر پنجاب بار کونسل اعجاز احمد خان گرمانی اور عبد العزیز خان لنڈ ایڈووکیٹ نے بھی شرکت کی۔ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر اولڈ کچہری کو قبضے کے لیے کوشش کرے گا تو سخت قانونی اور آئینی کارروائی کی جائے گی۔

 

