دھنوٹ کی سڑکیں تباہ،حادثات معمول، گردوغبار سے شہری بیمار
دھنوٹ (نامہ نگار)دھنوٹ اور گردو نواح کی تمام رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ، حادثات معمول ، گرد و غبارسے دکاندار اور شہری سانس کی بیماریوں ہونے لگے ۔۔۔۔
دھنوٹ تا منشی والا ، دھنوٹ تا نور شاہ گیلانی براستہ واہی نو، دھنوٹ تا ڈھورے والا سمیت تمام ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے عوام کو اذیت میں مبتلا کردیا ہے ، کاروبار زندگی معطل ہو چکا ہے ،حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما ملک ظہور احمد فرحت نے کہنا ہے کہ بار بار نشاندہی کے باوجود ضلعی حکام اور صوبائی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔