صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھنوٹ کی سڑکیں تباہ،حادثات معمول، گردوغبار سے شہری بیمار

  • ملتان
دھنوٹ کی سڑکیں تباہ،حادثات معمول، گردوغبار سے شہری بیمار

دھنوٹ (نامہ نگار)دھنوٹ اور گردو نواح کی تمام رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ، حادثات معمول ، گرد و غبارسے دکاندار اور شہری سانس کی بیماریوں ہونے لگے ۔۔۔۔

دھنوٹ تا منشی والا ، دھنوٹ تا نور شاہ گیلانی براستہ واہی نو، دھنوٹ تا ڈھورے والا سمیت تمام ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے عوام کو اذیت میں مبتلا کردیا ہے ، کاروبار زندگی معطل ہو چکا ہے ،حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سماجی رہنما ملک ظہور احمد فرحت نے کہنا ہے کہ بار بار نشاندہی کے باوجود ضلعی حکام اور صوبائی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل