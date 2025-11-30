صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیلمٹ اور بغیر لائسنس چار موٹر سائیکل سواروں کے چالان

  • ملتان
ہیلمٹ اور بغیر لائسنس چار موٹر سائیکل سواروں کے چالان

تلمبہ (نامہ نگار) ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایات پر ٹریفک پولیس نے تھانہ تلمبہ کی حدود میں ہیلمٹ نہ پہننے اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی۔۔۔۔

 اڈا نمبر 2 پر ایس ایچ او ارسلان امجد ساہی اور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے مشترکہ ایکشن لیتے ہوئے چار افراد کے چالان کیے اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے ۔ افسروں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ بغیر ہیلمٹ اور لائسنس کے موٹر سائیکل چلانا نہ صرف قانون شکنی ہے بلکہ حادثات کا بڑا سبب بھی بنتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل