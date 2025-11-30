ہیلمٹ اور بغیر لائسنس چار موٹر سائیکل سواروں کے چالان
تلمبہ (نامہ نگار) ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی ہدایات پر ٹریفک پولیس نے تھانہ تلمبہ کی حدود میں ہیلمٹ نہ پہننے اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی۔۔۔۔
اڈا نمبر 2 پر ایس ایچ او ارسلان امجد ساہی اور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے مشترکہ ایکشن لیتے ہوئے چار افراد کے چالان کیے اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے ۔ افسروں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ بغیر ہیلمٹ اور لائسنس کے موٹر سائیکل چلانا نہ صرف قانون شکنی ہے بلکہ حادثات کا بڑا سبب بھی بنتا ہے ۔