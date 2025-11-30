صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم ایم ایل وہاڑی کا انٹرا پارٹی انتخابی شیڈول کا اعلان

  • ملتان
الیکشن 4 تا 13 دسمبر تمام حلقوں میں مرحلہ وار ہوں گے ،محمد شفیق

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع وہاڑی کے جنرل سیکرٹری رانا محمد شفیق نے انٹرا پارٹی الیکشن 2025 کے تفصیلی شیڈول کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ایک جمہوری اور منظم جماعت ہے جو کارکنوں کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنانے کے اصول پر عمل پیرا ہے ۔انٹرا پارٹی الیکشن 4 دسمبر سے 13 دسمبر تک ضلع کے تمام حلقوں میں مرحلہ وار منعقد ہوں گے ۔ ہر حلقے کے لیے مخصوص تاریخ، پولنگ نمبر اور الیکشن کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو انتخابی عمل کی نگرانی کریں گی۔رانا محمد شفیق نے کارکنوں سے کہا کہ انتخابی ماحول امن پسند اور شفاف ہونا چاہیے ۔ پارٹی نے الیکشن کمیٹیوں کو مکمل اختیارات دیے ہیں اور نتائج صرف ووٹرز کے ذریعے طے ہوں گے ۔ انہوں نے زور دیا کہ مضبوط جماعت وہی ہے جس میں کارکن منظم ہوں اور ان کی آواز کو اہمیت دی جائے ۔

 

