بیوہ کی زمین پردوروز بعد دوبارہ قبضہ، انصاف کیلئے دربدر

  • ملتان
بیوہ کی زمین پردوروز بعد دوبارہ قبضہ، انصاف کیلئے دربدر

بیوہ مریم بی بی کا پولیس پر تشدد ، مخالفین سے ملی بھگت کا الزام،نوٹس کی اپیل

وہاڑی (خبرنگار )نواحی علاقے موضع مصطفیٰ آباد بستی کھرلانوالی میں آٹھ کنال اراضی کے تنازعے نے سنگین صورت اختیار کرلی ہے جہاں بیوہ مریم بی بی نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تشکیل کردہ ڈی آر سی نے سابقہ ونڈہ کالعدم قرار دے کر انہیں اصل مالکہ ہونے کی حیثیت سے پولیس کے ذریعے قبضہ دلایا تھا تاہم دو روز بعد ہی ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے مبینہ طور پر مخالفین سے سازباز کرکے دوبارہ اراضی ان کے حوالے کر دی۔ بیوہ خاتون کے مطابق پولیس تھانہ لڈن کے ایس ایچ او شمعون نذیر جوئیہ نے چھاپے کے دوران ان پر اور دیگر خواتین پر تشدد کیا، گھر کا سامان اٹھا کر لے گئے اور رقبے کے اصل کاغذات بھی قبضے میں لے لیے ۔ خاتون کے مطابق تین موٹرسائیکل، چار چارپائیاں، دو کھرلیاں، تین ہزار اینٹیں، پانچ بستر اور گاڈر ٹی آر بھی مبینہ طور پر پولیس اٹھا کر لے گئی جبکہ حسین، عباس، محمد رمضان، اسماعیل اور اسحاق کو ناجائز طور پر حوالات میں بند کردیا گیا۔ مریم بی بی نے کہا کہ وہ گزشتہ چالیس برس سے اس زمین پر قابض ہیں مگر نیک محمد، اور شاہد مبینہ طور پر پولیس کی ملی بھگت سے دوبارہ قبضہ کر چکے ہیں۔ بیوہ خاتون نے روتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ۔ قابضین نیک محمد،شاہد و دیگر کا مؤقف ہے کہ ہمارے پاس تمام کاغذات مکمل ہیں اور ہم اصل مالک ہیں ،الزامات بے بنیاد ہیں۔

 

