لشاری والا جنگل میں تین نایاب پاڑہ ہرن کا غیرقانونی شکار
وائلڈ لائف کی رپورٹ پر سات نامزد ،پندرہ دیگر افراد کے خلاف مقدمات
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے لشاری والا جنگل میں شکاریوں نے تین قیمتی پاڑا ہرن کو غیر قانونی طور شکار کرلیاجس پر وائلڈ لائف کی رپورٹ پر تھانہ صدرمیں سات نامزد اور پندرہ دیگر افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ۔ وائلڈ لائف رینجر تونسہ بیراج محمد کامران نے الگ الگ رپورٹس پولیس کو ارسال کیں۔ موضع متوانی والا کے قریب سیف اللہ گاڈی، محمد شعیب گاڈی اور ان کے ساتھ موجود پانچ افراد نے مادہ پاڑا ہرن کو گھیر کر 12 بور ڈبل بیرل گن سے فائر کیا، ذبح کیا اور ساتھ لے گئے ۔چاہ گجروالا کے علاقے میں اشرف گاڈی، خادم حسین گاڈی اور ان کے ساتھیوں نے دھان کی فصل میں آنے والی مادہ پاڑا ہرن کو اسی طریقے سے شکار کیا۔ پل 22 کے قریب محمد رمضان لغاری، رفیق سبزانی، نوازلگا اور ان کے ساتھ موجود افراد نے شکاری کتوں کی مدد سے ہرن کو بھگا کر پکڑا اور ذبح کیا۔ تینوں پاڑا ہرنوں کی مجموعی مالیت 7 لاکھ 50 ہزار روپے ہے ۔