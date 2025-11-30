جہانیاں میں آوارہ کتوں کے حملے بڑھ گئے ، شہری خوفزدہ
1ماہ میں 1ہلاکت، متعدد زخمی، ہسپتال میں 1روز میں 11مریض رپورٹ
جہانیاں (نمائندہ دنیا)جہانیاں شہر اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بھرمار نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔کتے کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث خوف و ہراس کی فضا قائم ہے ۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران کتے کے کاٹنے سے ایک شخص جاں بحق جبکہ متعدد شہری زخمی ہوئے ۔گزشتہ روز تحصیل ہیڈکوارٹر سپتال جہانیاں میں کتے کے کاٹنے کے 11 مریض رپورٹ ہوئے جن میں بچے ، خواتین اور بزرگ شامل تھے ۔ سپتال ذرائع کے مطابق تمام افراد کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور اینٹی ریبیز ویکسین لگائی گئی۔اہلِ علاقہ نے بتایا کہ میونسپل کمیٹی کی غفلت کے باعث گلی محلوں، بازاروں اور رہائشی علاقوں میں آوارہ کتوں کے غول کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ کئی مقامات پر کتوں نے شہریوں کا پیچھا کیا اور حملہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ مکینوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آوارہ کتوں کے خاتمے ، ویکسین کی دستیابی اور عوامی آگاہی مہم کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں ۔