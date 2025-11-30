صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
منشیات کیسز، مجرم کو عمر قید و10سال قید بامشقت

عدالت کاساتھی ملزم عتیق کو عدم ثبوت کی بنا پر باعزت رہا کرنے کا حکم

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چوک سرور شہید جہانگیراشرف نے منشیات کے دو مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک مجرم کوعمر قیدو 10 سال قید با مشقت اور دوسرے ملزم کوباعزت بریکردیا۔عدالت نے مقدمہ نمبر 472/25 کے تحت عبدالرشید کو 10 سال قید با مشقت اور مقدمہ نمبر 475/25 کے تحت عمر قید با مشقت کی سزا سنائی جبکہ ساتھی ملزم عتیق کو عدم ثبوت کی بنا پر باعزت رہا کرنے کا حکم دیا ۔ان مقدمات کی تفتیش سب انسپکٹر طاہر خان بلوچ نے کی جبکہ پراسیکیوشن کی جانب سے عطا ئمصطفیٰ بلوچ ایڈووکیٹ نے مقدمات کی پیروی کی۔

 

