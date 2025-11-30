صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوریوالا،پولیس مقابلہ،1ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار،2فرار

  • ملتان
ڈکیتی شدہ رقم اور موٹرسائیکل برآمد، زخمی ڈاکو عباس سکھیراہسپتال منتقل

وہاڑی،بورے والا(خبر نگار، نمائندہ خصوصی ،سٹی رپورٹر )پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہو گئے ۔تفصیل کے مطابق چک نمبر 303 ای بی کے قریب 3 نامعلوم موٹرسائیکل سوار ملزم رکشا سوار شہریوں سے نقدی چھین کر فرار ہو گئے ، اطلاع 15 پر ملتے ہی پولیس نے مختلف اہم داخلی و خارجی راستوں پر ناکا بندی کر دی ،دوران ناکا بندی پولیس کا ملزموں سے آمنا سامنا ہو گیا ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا جبکہ دیگر 2 اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ۔پولیس نے موقع سے ڈکیتی شدہ رقم،واردات میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کرلیا، زخمی ڈاکو کی شناخت عباس سکھیرا سکنہ 319 ای بی کے نام سے ہوئی ہے جسے ہسپتال منتقل کردیا گیا۔گرفتار ملزم متعدد وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہے ،دیگر ملزموں کیلئے چھاپے جاری ہیں۔

 

