پیپلزپارٹی روٹی کپڑا مکان کے منشور پر کاربند،خواجہ عمران
30نومبر کو پارٹی کی تاسیسی تقریب سے بلاول بھٹو لائیو خطاب کرینگے
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ملتان سٹی خواجہ عمران نے کہا ہے کہ پاکستان کی واحد عوامی و جمہوری جماعت پاکستان پیپلزپارٹی 58 برس کی ہو چکی ہے ۔ خواجہ عمران نے کہا کہ پیپلزپارٹی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہمیشہ مشکلات اور قربانیوں کا سامنا کرتی رہی ہے ۔خواجہ عمران نے یاد دہانی کرائی کہ 30 نومبر 1967 کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں پاکستان پیپلزپارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی کا بنیادی منشور عوام کی بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کے اصول پر قائم ہے ، اور آج بھی پیپلزپارٹی اسی منشور پر چل رہی ہے ۔خواجہ عمران نے مزید بتایا کہ اس سال پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر پیپلزپارٹی ملتان سٹی و ضلع کی یوم تاسیس کی مرکزی تقریب سٹی صدر ملک نسیم لابر کی صدارت میں پریس کلب ملتان میں 30 نومبر اتوار کو دو بجے منعقد ہو رہی ہے ۔