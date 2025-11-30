ساؤتھ فلائی کاآغاز تاجروں کیلئے خوش آئند،خواجہ عمار
کراچی ،اسلام آباد، کوئٹہ تک رسائی آسان ہوجائے گی ، رکن چیمبر آف کامرس
ملتان (لیڈی رپورٹر) چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کے رکن اور ضلعی چیئرمین چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان خواجہ عمار یاسر نے ساؤتھ فلائی کی جانب سے ملتان سے کراچی، اسلام آباد اور کوئٹہ کے لیے روزانہ فلائٹ آپریشن کے آغاز کو جنوبی پنجاب کے عوام اور کاروباری طبقے کے لیے ایک تاریخی اور خوش آئند قدم قرار دیا۔خواجہ عمار یاسر نے ساؤتھ فلائی انتظامیہ کو اس اقدام پر مبارکباد دی اور کہا کہ طویل عرصے تک ملتان کے کاروباری افراد، طلبہ اور مریض کراچی اور کوئٹہ جانے کے لئے لاہور یا بہاولپور کا رخ کرتے تھے ، جس سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا تھا۔ براہ راست فلائٹس کے آغاز سے اب مسافر آسانی سے ملتان سے اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے ۔