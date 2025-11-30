سکولوں میں طلبہ کے لیے کردار سازی کیلئے مہم کا اعلان
کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز سے طلبہ میں مثبت اخلاقی و سماجی اقدار فروغ پائیں گے
ملتان (خصوصی رپورٹر)طلبہ کی اخلاقی تربیت اور مثبت کردار سازی کو فروغ دینے کے لئے سکولوں میں کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کے قیام اور فعال بنانے کی مہم تیز کر دی گئی ہے ۔ اس اقدام کا مقصد نوجوان نسل کو دیانت داری، نظم و ضبط، سماجی ذمہ داری، قانون کی پاسداری اور معاشرتی اقدار کی طرف راغب کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل میں بہترین شہری کے طور پر اپنی خدمات انجام دے سکیں۔جاری مراسلے کے مطابق سوسائٹیز کے قیام کے بنیادی مقاصد میں طلبہ میں قومی سوچ اجاگر کرنا، مثبت رہنمائی فراہم کرنا، اینٹی کرپشن شعور بڑھانا، اعلیٰ اخلاقی و سماجی اقدار کی شناخت کرانا اور انہیں عملی زندگی میں اپنانے کی ترغیب دینا شامل ہے ۔
سوسائٹیز کے اراکین کو ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ اپنے اداروں میں شفافیت و ایمانداری کو فروغ دیں اور نظم و ضبط کی پاسداری میں مثالی کردار ادا کریں۔طلبہ کو مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے ، رضاکارانہ خدمات انجام دینے ، ماحول دوستی اور کمیونٹی سپورٹ پروگراموں میں فعال رہنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اساتذہ اور کوآرڈینیٹرز ان سوسائٹیز کی نگرانی اور رہنمائی کے لئے ذمہ دار ہوں گے تاکہ مقاصد مؤثر طریقے سے حاصل کئے جا سکیں۔سوسائٹیز کے ارکان کا انتخاب شفاف طریقہ اور میرٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ پروگرامز میں کردار سازی سرگرمیاں، سیمینارز، مباحثے ، ورکشاپس اور آگاہی مہمات شامل ہوں گی، جبکہ طلبہ کی کاوشوں کی رپورٹنگ لازمی ہوگی تاکہ کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے ۔ماہرین تعلیم کے مطابق یہ پروگرام نہ صرف طلبہ میں برداشت، انصاف پسندی اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دے گا بلکہ معاشرتی بدعنوانی اور منفی طرز عمل کے خاتمے میں بھی مؤثر ثابت ہوگا۔ والدین اور طلبہ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کردار سازی کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔