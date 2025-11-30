ملتان میں ٹریفک خلاف ورزی پر طلباء کی پکڑ دھکڑ پر ہنگامہ
کچہری میں ہزار سے زائد طلباء پیش، وکلا نے مقدمات کے اندراج پر اعتراض اٹھا دیا
ملتان (کورٹ رپورٹر)ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ روز ایک ہزار سے زائد طلباء سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کو کچہری لایا گیا، جہاں انہیں مختلف مقدمات میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ عدالت نے متعدد خلاف ورزی کرنے والوں کو جیل بھیجنے کے احکامات جاری کئے جبکہ بڑی تعداد نے موقع پر ہی اپنے جرمانے جمع کروا دیئے ۔وکلا کے مطابق معمولی ٹریفک خلاف ورزی پر مقدمات کا اندراج غیر مناسب عمل ہے ، جس سے شہریوں کا غیر ضروری طور پر کریمنل ریکارڈ بن رہا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر صرف جرمانہ کیا جانا چاہیے ، فوجداری مقدمات درج کرنے سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے ۔ وکلا نے مؤقف اختیار کیا کہ اس طرز عمل سے نہ صرف تعلیمی سرگرمیوں پر اثر پڑتا ہے بلکہ نوجوانوں کے کیریئر پر بھی سنگین منفی نتائج مرتب ہوسکتے ہیں۔دوسری جانب پیش کئے گئے بیشتر طلباء اور ان کے والدین نے بھی سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر جرمانہ قانوناً درست اقدام ہے ، تاہم معمولی غلطی پر مقدمات درج کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے ۔ والدین کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی بہتری اور شہریوں کی آگاہی کے لئے اصلاحی اقدامات کئے جائیں، مگر فوجداری کارروائی سے نوجوان نسل کو جرم کے داغ سے بچایا جائے ۔