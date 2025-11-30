پنجاب وکلاء محاذ کا وکلاء کے قتل پر احتجاج کا اعلان
مہر منیر،ذیشان ڈھڈی سمیت 3افراد کے قاتل گرفتار کئے جائیں،رانا امجد
ملتان (کورٹ رپورٹر)چیئرمین پنجاب وکلاء محاذ رانا امجد علی امجد ایڈووکیٹ ہائیکورٹ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے سابق صدر مہر محمد منیر سدھانہ ایڈووکیٹ اور ان کے ڈرائیور کے بہیمانہ قتل، اور وکلاء ذیشان ڈھڈی ایڈووکیٹ کے وہاڑی میں پولیس کے ہاتھوں قتل پر شدید مذمت کی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام ملزموں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انصاف کو یقینی بنایا جائے ۔رانا امجد علی نے کہا کہ وکلاء مسلسل عدم تحفظ کا شکار ہیں اور پولیس کی جانب سے وکلاء کے خلاف تشدد اور گردی میں اضافہ قابل افسوس ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حد یہ ہو چکی ہے کہ پولیس وکلاء کے گھروں میں داخل ہو کر ان پر حملے کر رہی ہے ، اور یہ سب کچھ پنجاب حکومت کے ایماء پر ہو رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس ایک سٹیٹ بن چکا ہے ، جو نہایت قابل مذمت ہے ۔پنجاب وکلاء محاذ نے اس حوالے سے تین روزہ احتجاج کا اعلان کیا ہے ، جس میں وکلاء مختلف شہروں میں مظاہرے کریں گے۔