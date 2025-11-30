صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب وکلاء محاذ کا وکلاء کے قتل پر احتجاج کا اعلان

  • ملتان
پنجاب وکلاء محاذ کا وکلاء کے قتل پر احتجاج کا اعلان

مہر منیر،ذیشان ڈھڈی سمیت 3افراد کے قاتل گرفتار کئے جائیں،رانا امجد

ملتان (کورٹ رپورٹر)چیئرمین پنجاب وکلاء محاذ رانا امجد علی امجد ایڈووکیٹ ہائیکورٹ نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جھنگ کے سابق صدر مہر محمد منیر سدھانہ ایڈووکیٹ اور ان کے ڈرائیور کے بہیمانہ قتل، اور وکلاء ذیشان ڈھڈی ایڈووکیٹ کے وہاڑی میں پولیس کے ہاتھوں قتل پر شدید مذمت کی ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام ملزموں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انصاف کو یقینی بنایا جائے ۔رانا امجد علی نے کہا کہ وکلاء مسلسل عدم تحفظ کا شکار ہیں اور پولیس کی جانب سے وکلاء کے خلاف تشدد اور گردی میں اضافہ قابل افسوس ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حد یہ ہو چکی ہے کہ پولیس وکلاء کے گھروں میں داخل ہو کر ان پر حملے کر رہی ہے ، اور یہ سب کچھ پنجاب حکومت کے ایماء پر ہو رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس ایک سٹیٹ بن چکا ہے ، جو نہایت قابل مذمت ہے ۔پنجاب وکلاء محاذ نے اس حوالے سے تین روزہ احتجاج کا اعلان کیا ہے ، جس میں وکلاء مختلف شہروں میں مظاہرے کریں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل