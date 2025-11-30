ملتان میں 2026ء سے اساتذہ کے لئے لائسنس لازمی
محکمہ سکول ایجوکیشن نے تدریسی معیار اور پیشہ ورانہ اہلیت بہتر بنانے کا اعلان کیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن پنجاب نے اعلان کیا ہے کہ سال 2026ء سے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے تمام اساتذہ کے لئے تدریسی لائسنس حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد تدریسی شعبے میں پیشہ ورانہ اہلیت کو یقینی بنانا اور تعلیمی معیار کو بلند کرنا ہے ۔محکمہ تعلیم کے مطابق، تدریس کے شعبے میں ملازمت کے خواہش مند افراد کو پاکستان ایجوکیشن کمیشن (PEC) کے تحت ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، جس کے بعد ہی انہیں پڑھانے کا لائسنس جاری کیا جائے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ تدریسی لائسنس کا مقصد اساتذہ کی پیشہ ورانہ ترقی کو یقینی بنانا اور معیارِ تعلیم میں بہتری لانا ہے ۔