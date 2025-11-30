صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر100سے زائد چالان

  • ملتان
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر100سے زائد چالان

متعدد رکشے بند جبکہ 6 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دئیے گئے

خانیوال،جہانیاں (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندہ دنیا)ضلع خانیوال میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی 100 سے زائد چالان،متعدد رکشے بند جبکہ 6 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کرا دئیے گئے ۔تفصیل کے مطابق ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک کی سربراہی میں جاری آپریشن کے دوران اب تک 100 سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں، متعدد رکشے بند کر دئیے گئے جبکہ 6 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ٹریفک پولیس کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ،کم عمر ڈرائیونگ شہر میں بڑھتے حادثات کی بڑی وجہ ہے ، اس لیے ایسے والدین کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جو اپنے کمسن بچوں کو موٹر سائیکل تھما دیتے ہیں، مختلف چوکوں، شاہراہوں اور حساس مقامات پرناکے لگاکر مشکوک اور خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے ۔

 

