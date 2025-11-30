مٹی سے تیار کھاد کی کھیپ پکڑی گئی ،گینگ کا سرغنہ گرفتار
تمام جعلی کھاد قبضے میں لے لی گئی،نمونے لیبارٹری ارسال، دکان سیل
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)محکمہ زراعت نے نواحی علاقے 42 دس آر میں چھاپہ مار کر مٹی سے تیار کی گئی جعلی کھاد کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع مہر محمد اقبال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر پیسٹ وارننگ ڈاکٹر خالد نے کارروائی کی۔چھاپے کے دوران مکروہ دھندہ کرنے والے گینگ کے سرغنہ امان اللہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ پکڑی گئی کھاد کے سیمپل لیبارٹری کو بھیج دیے گئے اور تمام جعلی کھاد قبضے میں لے لی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ جعلی کھاد کے کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی اور انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ متعلقہ دکان کو مکمل سیل کر دیا گیا۔