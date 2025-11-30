موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت تین مقدمات درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب حکومت کے موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 کے تحت تھانہ سٹی کوٹ ادو میں پہلے تین مقدمات درج۔نئے آرڈیننس کے تحت متعدد ٹریفک خلاف ورزیاں اب قابل سزا جرم،۔۔
اعلامیے کے مطابق رفتار سے تجاوز،سگنل توڑنے ،غلط سائیڈ لینے ،دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال،کم عمر ڈرائیونگ، اوور لوڈنگ اوربغیر لائسنس ڈرائیونگ جیسے اقدامات اب قانونی کارروائی کے قابل ہیں،نئے آرڈیننس میں لائسنس پوائنٹس سسٹم بھی شامل کردیاگیا ہے جس کے تحت مسلسل خلاف ورزی پر لائسنس معطل کیا جا سکے گا۔