وہاڑی، قیدیوں کو معیاری طبی سہولتیں فراہم کرنیکی ہدایت

  • ملتان
اے ڈی سی جنرل کاجیل میں اجلاس، ہسپتال میں کٹس اور ادویات فراہم

وہاڑی (خبرنگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ کی زیر صدارت ضلعی جیل میں ڈسٹرکٹ پریزن ہیلتھ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی شفٹ وائز ڈیوٹی، جیل ہسپتال میں کٹس اور ادویات کی فراہمی، نئے قیدیوں کی ہیلتھ سکریننگ، بائیو میڈیکل آلات، ایچ آئی ایس ڈی یو کے ساتھ کوآرڈینیشن اور ویسٹ ڈسپوزل اینڈ مینجمنٹ پر بریفنگ دی گئی۔اجلاس میں ہیپاٹائٹس کٹس کی فراہمی کی منظوری بھی دی گئی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے ہدایت کی کہ محکمہ صحت جیل انتظامیہ کے ساتھ مل کر قیدیوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرے ، اور عدم دستیاب سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ متعلقہ حکام کو تحریری رپورٹ بھی فراہم کرنے کا کہا گیا۔اس موقع پر انہوں نے جیل ہسپتال میں قیدی مریضوں سے طبی سہولتوں کی دستیابی اور جیل کچن کے کھانے کے معیار کا جائزہ بھی لیا جس پر قیدیوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔

 

