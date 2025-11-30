صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خسرہ و روبیلا مہم،بچوں کوویکسین لازمی لگوانے کی ہدایت

  • ملتان
خسرہ و روبیلا مہم،بچوں کوویکسین لازمی لگوانے کی ہدایت

وہاڑی میں 4لاکھ 4ہزار 960بچوں کی ویکسی نیشن مکمل ہوچکی، ڈپٹی کمشنر

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ ضلع میں انسداد خسرہ و روبیلا قومی مہم آخری روز بھی جاری ہے ۔ مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ،مہم کا ہدف 4 لاکھ 58 ہزار 575 بچوں کو ویکسین فراہم کرنا تھا، جن میں سے گزشتہ روز تک 4 لاکھ 4 ہزار 960 بچوں کو ویکسین دی جا چکی ہے اور آج مکمل ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی ویکسین لگوائیں کیونکہ خسرہ شدید بخار، خراش، کھانسی اور نمونیا پیدا کر سکتی ہے ، جبکہ روبیلا بچوں میں پیدائشی نقائص کا سبب بن سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ان خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ صرف ویکسی نیشن ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک پاکستانی کا سلوک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اب شانت ہو کر سو جائیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
32 سال پہلے کا کراچی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
نواز شریف کی رنجیدگی اور پی ٹی آئی کے زخم
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نریندر مودی کے بکھرتے خواب
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک الجیریا تعلقات نئی بلندیوں پر
محمد عبداللہ حمید گل