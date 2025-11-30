خسرہ و روبیلا مہم،بچوں کوویکسین لازمی لگوانے کی ہدایت
وہاڑی میں 4لاکھ 4ہزار 960بچوں کی ویکسی نیشن مکمل ہوچکی، ڈپٹی کمشنر
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ ضلع میں انسداد خسرہ و روبیلا قومی مہم آخری روز بھی جاری ہے ۔ مہم میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ،مہم کا ہدف 4 لاکھ 58 ہزار 575 بچوں کو ویکسین فراہم کرنا تھا، جن میں سے گزشتہ روز تک 4 لاکھ 4 ہزار 960 بچوں کو ویکسین دی جا چکی ہے اور آج مکمل ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ڈپٹی کمشنر نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو لازمی ویکسین لگوائیں کیونکہ خسرہ شدید بخار، خراش، کھانسی اور نمونیا پیدا کر سکتی ہے ، جبکہ روبیلا بچوں میں پیدائشی نقائص کا سبب بن سکتی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ان خطرناک بیماریوں سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ صرف ویکسی نیشن ہے ۔