پرائیویٹائز سکول حکومتی تحویل میں لینے کا فیصلہ
نجکاری شدہ سکولوں کی حالت بدتر ہوگئی،ڈیرہ غازی خان میں سب سے زیادہ 59سکول بندش کا شکار، سینکڑوں طلبہ کے تعلیمی مستقبل کو سنگین خطرات لاحق ہوگئے کئی علاقوں میں لائسنس ہولڈرز نے ذاتی مسائل کے سبب سکولوں کا انتظام سنبھالنے سے معذرت کرلی،حکومت فوری قبضے میں لے کر تدریسی سلسلہ بحال کرے ، شہری
ملتان (خصوصی رپورٹر)نجی شعبے کے حوالے کئے گئے سکولز بند ہونے لگے ، حکومت نے دوبارہ تحویل میں لینے کافیصلہ کرلیاتفصیل کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر سکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنے دو فیز مکمل ہوگئے ہیں جبکہ تیسرے کے لئے تیاری جاری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نجی شعبے کے حوالے کئے گئے سکول اس وقت بدتر حالت میں تبدیل ہورہے ہیں جس پر بند ہونے لگے ہیں ایسے سکولوں کی سب سے زیادہ تعداد ڈیرہ غازی خان میں دیکھنے میں جہاں 59سکول بند ہوگئے اس سلسلے میں سی ای اوی ایجوکیشن کی طرف سے جاری مراسلے میں کہاگیا ہے کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں محکمہ سکول ایجوکیشن کی پالیسی کے تحت متعدد سرکاری سکولوں کو مقامی لائسنس یافتہ افراد کے ذریعے آؤٹ سورس کیا گیا تھا، تاہم افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے 59 سکول تاحال غیر فعال پڑے ہیں
جس کے باعث سینکڑوں طلباء و طالبات کے تعلیمی مستقبل کو سنگین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ فیلڈ رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں میں لائسنس ہولڈرز نے ذاتی مسائل کی وجہ سے سکولوں کا انتظام سنبھالنے سے انکار کر دیا جبکہ بعض مقامات پر مقامی تنازعات اور قانونی رکاوٹوں نے تعلیمی عمل کو مکمل طور پر مفلوج کر رکھا ہے ۔ نتیجتاً متاثرہ سکولوں میں پڑھنے والے بچے تعلیمی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں اور ان کا قیمتی تعلیمی وقت ضائع ہو رہا ہے ۔اس صورتحال کے پیشِ نظر بچوں کے بہترین مفاد اور تعلیمی عمل کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے ان 59 سکولوں کو مستقل بنیادوں پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ڈیرہ غازی خان کے زیر انتظام لے لیا جائے سکولوں کو دوبارہ سرکاری انتظام کے تحت چلانے سے نہ صرف تدریسی عمل بحال ہو گا بلکہ بہتر نگرانی اور انتظامی بہتری کے ذریعے معیاری تعلیم کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا سکے گی تعلیمی حلقوں نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس اہم مسئلے پر فوری اور مؤثر اقدامات اٹھاتے ہوئے بچوں کا ضائع ہونے والا تعلیمی وقت واپس دلانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔