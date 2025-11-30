شہباز شریف ہسپتال میں طبی سہولیات،صفائی نظام بہتر کرنیکا ٹاسک،انتظامیہ متحرک
ڈپٹی کمشنر کا دورہ، اوپی ڈی ، ایمرجنسی ودیگر یونٹس کا جائزہ، شعبہ حادثات میں عملے کی حاضری اور فوری ریسپانس ہر صورت یقینی بنایا جائے ، وسیم حامد سندھو کی گفتگو
ملتان(لیڈی رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو نے شہباز شریف ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے انتظامی امور، طبی سہولیات اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت خدمات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور موجود ڈاکٹرز و پیرامیڈیکل سٹاف سے ہسپتال کے انتظامات اور روزمرہ کے چیلنجز پر گفتگو کی۔ڈپٹی کمشنر نے آنکھوں کے شعبہ (Eye Department)، اوپی ڈی، ایمرجنسی اور دیگر یونٹس میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر شعبہ کے انچارج ڈاکٹرز نے انہیں مریضوں کی تعداد، دستیاب آلات، علاج کے عمل اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ہسپتال کے بیرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے صفائی ستھرائی، سکیورٹی کی صورتحال اور مریضوں کے لئے قائم سہولت پوائنٹس کا بھی معائنہ کیا۔ انتظامی عملے نے انہیں ہسپتال میں جاری ترقیاتی کاموں اور وسائل کی دستیابی سے متعلق بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے اس دوران ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہونے دی جائے ایمرجنسی وارڈ میں عملے کی حاضری اور فوری رسپانس ہر صورت یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر اور تسلسل کے ساتھ برقرار رکھا جائے خراب یا ناکارہ طبی آلات کی فوری مرمت اور تبدیلی کو یقینی بنایا جائے ۔