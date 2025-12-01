شہر میں راشن کے بہانے نوسرباز ی کے واقعات عام
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر میں جاری پنجاب سوشل اکنامک سروے (PSEAR) کی آڑ میں کچھ نوسرباز سرگرم ہو گئے ، جو شہریوں کے فنگر پرنٹس اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے رہے تھے۔
موضع بنگل والا میں یہ واردات سامنے آئی، جہاں ایک مقامی ٹیچر ذیشان خان نے مشتبہ افراد کو گرفتار کروایا۔تفصیلات کے مطابق نوسرباز مختلف بستیوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر شہریوں کو بتا رہے تھے کہ \"ہمیں مریم نواز نے بھیجا ہے ، ہم آپ کے راشن کارڈ بنانے آئے ہیں\"۔ یہ افراد نہ صرف سادہ لوح شہریوں کے آئی ڈی کارڈ اسکین کر رہے تھے بلکہ انگوٹھوں کے نشانات بھی لے رہے تھے ۔مقامی ٹیچر ذیشان خان نے اہلِ علاقہ کو آگاہ کیا کہ سرکاری ٹیم پہلے ہی راشن کارڈ بنا چکی ہے اور جیسے ہی نوسرباز کہیں نظر آئیں۔