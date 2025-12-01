صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوملزموں نے نویں کلاس کی طالبہ کواغواء کرلیا

  • ملتان
گگومنڈی(نامہ نگار)دوملزموں نے نویں کلاس کی طالبہ کواغواء کرلیا۔مغویہ کے والدکی اطلاع پرپولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کردی ہے۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روزنواحی گاؤں365ای بی کارہائشی رانامحمدعزیزسوداسلف خریدنے بازار گیا ہوا تھا گھرمیں اس کی بیٹی انعم عزیزجونویں کلاس کی طالبہ بتائی جاتی ہے کو صغیرساکن چکیانوالہ نامعلوم ساتھی کے ہمرا ہ زبردستی اغواء کرکے لے گیا ۔مغویہ کے والدرانامحمدعزیزکی اطلاع پرتھانہ گگومنڈی پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

