صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال،50لاکھ کی منشیات برآمد ، 32 ملزم گرفتار

  • ملتان
خانیوال،50لاکھ کی منشیات برآمد ، 32 ملزم گرفتار

50 کلو چرس، 2 کلو ہیروئن، 1 کلو آئس شامل،مزید کریک ڈاؤن جاری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 32 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 50 کلو چرس، 2 کلو ہیروئن اور ایک کلو آئس برآمد کر لی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے ۔ترجمان پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران تین ریکارڈ یافتہ منشیات فروش پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث عناصر پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور کس قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں

سالانہ گل داؤدی کی نمائش 4 دسمبر کو، تیاریاں شروع

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا انتخابی اجلاس

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر