خانیوال،50لاکھ کی منشیات برآمد ، 32 ملزم گرفتار
50 کلو چرس، 2 کلو ہیروئن، 1 کلو آئس شامل،مزید کریک ڈاؤن جاری
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 32 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 50 کلو چرس، 2 کلو ہیروئن اور ایک کلو آئس برآمد کر لی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے ۔ترجمان پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران تین ریکارڈ یافتہ منشیات فروش پولیس مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے مکروہ کاروبار میں ملوث عناصر پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور کس قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔