4 غیر قانونی پٹرول یونٹس کی مکمل مشینری ضبط کرلی گئی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایات پر سول ڈیفنس آفیسر محمد ریحان وڑائچ کی نگرانی میں محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی منی پٹرول یونٹس کے خلاف کارروائیاں کیں۔
کارروائی کے دوران 4 غیر قانونی پٹرول یونٹس کی مکمل مشینری ضبط کر لی گئی ۔ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ غیر قانونی پٹرول یونٹس کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے یہ کاروبار کرنے والے عناصر نہ صرف قانون شکن ہیں بلکہ انسانی جانوں کے لیے براہ راست خطرہ ہیں ایسے غیر ذمہ دار افراد کو ہر حال میں قانون کے شکنجے میں لایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ جو بھی غیر قانونی پٹرول کاروبار میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ۔ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے سول ڈیفنس حکام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی پٹرول یونٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے ۔