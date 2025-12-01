صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4 غیر قانونی پٹرول یونٹس کی مکمل مشینری ضبط کرلی گئی

  • ملتان
4 غیر قانونی پٹرول یونٹس کی مکمل مشینری ضبط کرلی گئی

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایات پر سول ڈیفنس آفیسر محمد ریحان وڑائچ کی نگرانی میں محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی منی پٹرول یونٹس کے خلاف کارروائیاں کیں۔

 کارروائی کے دوران 4 غیر قانونی پٹرول یونٹس کی مکمل مشینری ضبط کر لی گئی ۔ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا کہ غیر قانونی پٹرول یونٹس کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے یہ کاروبار کرنے والے عناصر نہ صرف قانون شکن ہیں بلکہ انسانی جانوں کے لیے براہ راست خطرہ ہیں ایسے غیر ذمہ دار افراد کو ہر حال میں قانون کے شکنجے میں لایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں۔ جو بھی غیر قانونی پٹرول کاروبار میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی ۔ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے سول ڈیفنس حکام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی پٹرول یونٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر