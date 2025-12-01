صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ملتان، وہاڑی (وقائع نگار خصوصی،خبر نگار، نمائندہ خصوصی)وہاڑی سے تعلق رکھنے والے محمد مرتضیٰ نور کو پاکستان افریقہ اکنامک کونسل (PAEC) نے اسلام آباد ریجن کے لئے جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا ہے۔

 یہ تقرری کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے مشترکہ فیصلے کے تحت کی گئی، جنہوں نے بین الاقوامی تعاون کے فروغ کیلئے ان کی خدمات، قائدانہ صلاحیتوں اور مستقل کاوشوں کو سراہا۔نئے منصب میں محمد مرتضیٰ نور ادارے کے انتظامی امور، ممبرشپ ڈیولپمنٹ، ایونٹ کوآرڈینیشن اور اسٹریٹیجک رابطہ کاری کی نگرانی کریں گے ۔ کونسل کی قیادت نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی شمولیت سے ادارے کی رسائی میں اضافہ ہوگا اور پاکستان و افریقی ممالک کے درمیان اقتصادی و ادارہ جاتی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔

 

