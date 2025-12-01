فوڈاتھارٹی کا ایکشن، جانوروں کی چربی سے تیار آئل ضبط
ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان میں ہوٹلوں کو سپلائی کئے جانے والے جانوروں کی چربی سے تیار کھلا آئل کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ضبطی کی۔
خفیہ اطلاع پر بہاولپور بائی پاس پر لوڈر رکشہ کی چیکنگ کی گئی، جس سے 3 ڈرموں میں موجود 500 لٹر کھلا آئل برآمد کیا گیا۔ آئل ملز کے مالک اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ٹیمیں چربی سے تیار کھلا آئل فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق کھلا آئل شہر میں ہوٹلوں پر کھانوں اور فرائنگ کے لئے سپلائی کیا جا رہا تھا، جو صحت کے لیے خطرناک اور غیر قانونی ہے ۔