صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈاتھارٹی کا ایکشن، جانوروں کی چربی سے تیار آئل ضبط

  • ملتان
فوڈاتھارٹی کا ایکشن، جانوروں کی چربی سے تیار آئل ضبط

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان میں ہوٹلوں کو سپلائی کئے جانے والے جانوروں کی چربی سے تیار کھلا آئل کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ضبطی کی۔

خفیہ اطلاع پر بہاولپور بائی پاس پر لوڈر رکشہ کی چیکنگ کی گئی، جس سے 3 ڈرموں میں موجود 500 لٹر کھلا آئل برآمد کیا گیا۔ آئل ملز کے مالک اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ٹیمیں چربی سے تیار کھلا آئل فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فوڈ اتھارٹی کے مطابق کھلا آئل شہر میں ہوٹلوں پر کھانوں اور فرائنگ کے لئے سپلائی کیا جا رہا تھا، جو صحت کے لیے خطرناک اور غیر قانونی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر