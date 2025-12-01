صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایک روز میں سینکڑوں چالان کروڑوں کا جرمانہ ظلم ،ظفر

  • ملتان
ملتان(لیڈی رپورٹر)چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر کے صدر ظفر اقبال صدیقی نے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین میں ترامیم غیر منصفانہ اور عوامی مسائل کو مد نظر رکھ کر نہیں کی گئیں۔۔۔

وزیر اعلی پنجاب نے ٹریفک بدنظمی اورمحکمہ ٹریفک وارڈنز کی بہتری کے لئے ایک ماہ کا وقت دیا افسوس شہریوں کو ان ترامیم سے آگہی دئیے بغیر ایک دن میں ہزاروں چالان کروڑوں کے جرمانے اور سینکڑوں ایف آئی آر درج کرنا شدید قابل مذمت فعل ہے وزیر اعلی پنجاب نوٹس لیں گرفتار بچوں کو رہا کرکے انکے کرمنل ریکارڈ کو ڈیلیٹ کیا جائے اور ٹریفک قوانین کی ترامیم کے نفاذ سے قبل شہریوں کو سیمینارز،پینا فلیکسز کے ذریعے اور چوکوں چوراہوں پر شہریوں کو جمع کرکے بھرپور آگہی دی جائے ۔

 

