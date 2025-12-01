صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج انٹر کالجیٹ سائیکلنگ چیمپئن شپ کا فاتح

ملتان (خصوصی رپورٹر)تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام انٹر کالجیٹ سائیکلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد ایم پی ایس روڈ پر کیا گیا، جس میں چار کالجز کی ٹیموں نے حصہ لیا۔

 نتائج کے مطابق پنجاب کالج ملتان نے 48 پوائنٹس حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ سنٹرل کالج ملتان 22 پوائنٹس کے ساتھ رنر اپ رہا۔چیمپئن شپ میں حصہ لینے والی دیگر ٹیموں نے بھی شاندار کارکردگی دکھائی، اور مقابلہ نہایت دلچسپ رہا۔ چیف جج کے فرائض قومی سائیکلسٹ محمد قاسم بھٹی نے انجام دیئے ، جنہوں نے تمام ٹیموں کے مظاہرے کا بغور جائزہ لیا اور شفاف انداز میں نتائج کا اعلان کیا۔

 

