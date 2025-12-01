صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماں عظیم ہستی ، کوئی نعم البدل نہیں، سید ذوہیب گیلانی

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سخی نواب مخدوم سید ذوہیب گیلانی نے کہا ہے کہ ماں عظیم ہستی ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔

انہوں نے کہا کہ ماں کی وفات کا صدمہ ناقابلِ برداشت ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے ۔ یہ کلمات انہوں نے سماجی رہنما نعیم اقبال کی والدہ کے ایصال ثواب کے لئے منعقدہ ختم چہلم شریف/قرآن خوانی اور قل خوانی کی محفل کے موقع پر بیان کئے ۔یہ تقریب جامع مسجد ابو خان اندرون دہلی گیٹ ملتان میں منعقد ہوئی۔

 

