صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داتا فٹبال ٹورنامنٹ، بوریوالا کلب نے الحافظ کلب کو ہرا دیا

  • ملتان
داتا فٹبال ٹورنامنٹ، بوریوالا کلب نے الحافظ کلب کو ہرا دیا

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)داتا فٹبال کلب وہاڑی کے زیر اہتمام 21 ویں سالانہ داتا فٹبال ٹورنامنٹ کے میچز کا سلسلہ جاری پہلے کوارٹر فائنل میچ میں بورے والہ فٹبال کلب نے الحافظ فٹبال کلب کو ایک صفر سے ہرا دیا۔۔۔

 کھیلے جانے والے میچ کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو الرحمن ہسپتال ڈاکٹر سیف الرحمن تھے ۔مہمان خصوصی نے کہا کہ یہ میدان صرف کھیل کا نہیں بلکہ نوجوانوں کی محنت، جذبے اور قابلیت کا آئینہ دار ہے ۔ فٹبال جیسے صحت مند اور جوش سے بھرپور کھیل نوجوانوں کو نظم و ضبط، باہمی احترام اور ٹیم ورک کا بے مثال پیغام دیتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انڈے ‘ سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہوسکیں

سالانہ گل داؤدی کی نمائش 4 دسمبر کو، تیاریاں شروع

حکمرانوں کی نااہلی سے عوام لاچار ہوگئے : جماعت اسلامی

مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کی مرکزی مجلسِ شوریٰ کا انتخابی اجلاس

جامعہ نعیمیہ : فنِ خطابت کورس کی تکمیل، تقریری مقابلہ

اتائیوں کیخلاف کارروائیاں‘ 492 جعلی طبی مراکز سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر