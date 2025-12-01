داتا فٹبال ٹورنامنٹ، بوریوالا کلب نے الحافظ کلب کو ہرا دیا
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)داتا فٹبال کلب وہاڑی کے زیر اہتمام 21 ویں سالانہ داتا فٹبال ٹورنامنٹ کے میچز کا سلسلہ جاری پہلے کوارٹر فائنل میچ میں بورے والہ فٹبال کلب نے الحافظ فٹبال کلب کو ایک صفر سے ہرا دیا۔۔۔
کھیلے جانے والے میچ کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو الرحمن ہسپتال ڈاکٹر سیف الرحمن تھے ۔مہمان خصوصی نے کہا کہ یہ میدان صرف کھیل کا نہیں بلکہ نوجوانوں کی محنت، جذبے اور قابلیت کا آئینہ دار ہے ۔ فٹبال جیسے صحت مند اور جوش سے بھرپور کھیل نوجوانوں کو نظم و ضبط، باہمی احترام اور ٹیم ورک کا بے مثال پیغام دیتے ہیں۔