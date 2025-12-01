کامرس کالج میں یوگا کلب کے زیر اہتمام جشن صحت فیسٹیول
بورے والا (نمائندہ دنیا) کامرس کالج میں یوگا کلب کے قیام کے دو سال مکمل ہونے پر یوگیوں کی جانب سے جشن صحت یوگا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں مختلف مکتبہ فکر سے دو ہزار سے زائد مرد، خواتین اور بچوں نے شرکت کی اور معروف یوگی ماسٹرز ذوالفقار بھولا،ریاض کھوکھر، ملک نواز، عمر ارشد، ساجد سمیت کلب کے دیگر یوگی بھی شریک ہوئے سینکڑوں یوگیوں نے ایک ساتھ یوگا کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحت مند پاکستان اور تندرست بوریوالا ہمارا مشن ہے ہر فرد اپنے آپ کو جسمانی بیماریوں،ٹینشن سے پاک کرنے اور تندرستی کے لیے گراؤنڈ کا رخ کرے اور یوگا کے ذریعے اپنے آپ کو صحت مند بنائے اس فیسٹیول کے شرکاء کے لیے پر تکلف ناشتہ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔