بوریوالا،ورلڈ بینک ماڈل سٹی منصوبے میں تاخیر، سڑکیں تباہ

  • ملتان
بوریوالا،ورلڈ بینک ماڈل سٹی منصوبے میں تاخیر، سڑکیں تباہ

بورے والا (سٹی رپورٹر) ورلڈ بینک ماڈل سٹی منصوبہ عوامی نمائندوں کی عدم دلچسپی کے باعث تاحال مکمل نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔

شہر کی متعدد آبادیوں میں اہم سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ مرمت اور تعمیر نو کیلئے کوئی عملی قدم سامنے نہیں آ سکا۔تفصیل کے مطابق ماڈل سٹی منصوبے کے فیز ٹو پر عملدرآمد غیر ضروری تاخیر کا شکار ہے ، جس کے باعث بوریوالا کے مرکزی علاقوں کی کئی رابطہ سڑکیں تعمیر نہیں ہو سکیں۔ درجنوں سڑکوں کی حالت بری طرح خراب ہو چکی ہے اور شہری روزانہ اذیت سے گزر رہے ہیں۔خستہ حال سڑکوں میں پل نہر مسجد غلامان مصطفی ؐ تا لکڑ منڈی روڈ، ایکس بلاک روڈ، فوارہ چوک پھاٹک تا 445 ای بی روڈ، ڈی بلاک، ای بلاک، مدینہ کالونی، مرضی پورہ، مجاہد کالونی، حبیب کالونی، یعقوب آباد اور ڈوگر مارکیٹ کے علاقے شامل ہیں، جہاں سڑکیں انتہائی شکستہ حالت میں موجود ہیں۔شہریوں نے عوامی نمائندگی کے دعویداروں کی غیر ذمہ داری پر سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہزاروں لوگ روز انہ ان ٹوٹی سڑکوں پر خوار ہو کر گزرنے پر مجبور ہیں۔ متعدد بار نشاندہی کے باوجود نہ انتظامیہ اور نہ ہی منتخب نمائندوں کی جانب سے کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے ۔علاقہ مکینوں ملک فیاض ایڈووکیٹ، فاروق خلجی ایڈووکیٹ، منیب گجر ایڈووکیٹ، چودھری حسیب الرحمن جٹ ایڈووکیٹ، رانا حیدر علی، شہباز لاہوری اور ارسلان انور شیخ سمیت دیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

