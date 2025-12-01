صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ملزم گرفتار

  • ملتان
منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ملزم گرفتار

صادق آباد( نامہ نگار )اے ایس پی آغا انعام اللہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ملزم گرفتار۔۔۔

تفصیل کے مطابق اے ایس پی آغا انعام اللہ کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسی سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ سٹی جام آفتاب کی نگرانی میں اے ایس آئی شاہد وڑائچ نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث ملزم شہباز کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1320 گرام چرس برآمد کی گئی جسے فوری طور پر قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

زنگ آلود داخلی دروازے ٹوٹی سیٹیں نا قابل استعمال جناح سٹیڈیم ویران

بجلی کنکشن مہنگا اضافی رقم کیساتھ نئے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجراء

عدم صفائی پر 8 فوڈ یونٹس بند ، 75 کو بھاری جرمانے

ایس پی وسیم اختر نے پنجاب ہائی وے پٹرول میں بطور ریجنل آفیسر چارج سنبھال لیا

پھالیہ :کرپشن میں ملوث پٹواری کو گرفتار کر لیاگیا

ڈپٹی کمشنر سے پی ایم اے ، وائی ڈی اے کے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر