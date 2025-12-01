منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ملزم گرفتار
صادق آباد( نامہ نگار )اے ایس پی آغا انعام اللہ کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ملزم گرفتار۔۔۔
تفصیل کے مطابق اے ایس پی آغا انعام اللہ کی خصوصی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ اسی سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ سٹی جام آفتاب کی نگرانی میں اے ایس آئی شاہد وڑائچ نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث ملزم شہباز کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 1320 گرام چرس برآمد کی گئی جسے فوری طور پر قبضہ میں لے کر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔