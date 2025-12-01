ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر وارننگ نہیں کارروائی ہوگی، پولیس
ماہڑہ(نامہ نگار)پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق تھانہ روہیلانوالی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو برداشت پالیسی پر سختی سے عملدرآمد جاری ہے۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ روہیلانوالی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو وارننگ دی جائے گی اور نہ کوئی رعایت بلکہ فوری کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ اور ضروری دستاویزات کے بغیر سڑک پر ہرگز نہ نکلیں، ورنہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔پولیس کے مطابق گزشتہ بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ اور بغیر نمبر پلیٹ موٹرسائیکل چلانے والوں سمیت پھٹہ رکشا ڈرائیوروں کے خلاف 20 مقدمات درج کیے گئے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ نافذ کیا جا رہا ہے ۔