دوران ویلڈنگ شعلے گرنے سے لاکھوں کی کپاس جل گئی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال کی غلہ منڈی میں ویلڈنگ کے دوران شعلے کپاس کے بڑے ڈھیروں پر گرنے سے آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے مالیت کی کپاس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
آگ بھڑکنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ریسکیو ذرائع کے مطابق کپاس کے جمع شدہ ڈھیروں میں آگ تیزی سے پھیل رہی تھی تاہم بروقت کارروائی کے باعث غلہ منڈی میں موجود کروڑوں روپے کی کپاس کو بچا لیا گیا۔ ٹیم نے مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا اور مزید نقصان ہونے سے روک دیا۔پولیس نے موقع پر پہنچ کر ویلڈنگ کرنے والے شخص اور متعلقہ دکاندار کو حراست میں لے لیا ہے اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔