کار نے پانچ سالہ بچی کو کچل دیا،کچھ ہی دیر میں جاں بحق

  • ملتان
کار نے پانچ سالہ بچی کو کچل دیا،کچھ ہی دیر میں جاں بحق

بورے والا ( نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں 175 ای بی میں تیز رفتار نے پانچ سالہ بچی کو کچل دیاجو کچھ ہی دیر میں جاں بحق ہوگئی۔

تفصیل کے مطابق نواحی گاؤں 175 ای بی میں تیز رفتار کار نے پانچ سالہ بچی کو کچل کر اس کی جان لے لی ۔معصوم بچی گلشن فاطمہ گلی میں کھیل رہی تھی کہ محمود احمد سکنہ 175 ای بی نامی ڈرائیور نے کار بچی پر چڑھا دی جس کے نتیجہ میں بچی شدیدزخمی ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔تھانہ گگو پولیس نے کار سوار کے خلاف اندراج مقدمہ کے بعد مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

