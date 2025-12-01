صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ، 5کلو منشیات برآمد،ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
کچاکھوہ (نمائندہ خصوصی )پولیس مقابلے کے بعد پانچ کلو منشیات برآمد، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ایس ایچ او ملک عدنان خورشید کی زیر نگرانی پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے۔۔۔

 ایک بڑی مقدار میں منشیات برآمد کرلی۔ پولیس ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے معروف منشیات فروش رمضان عرف ییلا کو گھیرے میں لیا جس نے فرار ہونے کی کوشش میں پولیس پر فائرنگ کردی۔جوابی کارروائی میں ملزم رمضان عرف ییلا زخمی ہوگیا جسے پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کرلیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 5 کلو اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کی گئی ہے ۔ زخمی ملزم کو ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔

 

