امام مسجدکوقتل کی دھمکیاں دینے پردوافرادکے خلاف مقدمہ درج

  • ملتان
گگومنڈی(نامہ نگار)امام مسجدکوقتل کی دھمکیاں دینے پردوافرادکے خلاف مقدمہ درج۔نواحی گاؤں199ای بی کی جامعہ مسجدکے امام قاری عدنان کوجاویداقبال وغیرہ مسجدسے نکالناچاہتے تھے۔

تفصیل کے مطابق گزشتہ روزنواحی گاؤں199ای بی کی جامعہ مسجدانوارمدینہ کاامام قاری عدنان مسجدمیں بچوں کوقرآن پڑھارہاتھاکہ اس دوران اس کے موبائل فون پردیہہ ہذاکے ہی رہائشی جاویداقبال راجپوت اورمحسن رضاکی کال آئی اوردونوں افراد امام مسجدقاری عدنان کودھمکیاں دینے لگے اورکہاکہ مسجدکی امامت چھوڑکریہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں جان سے ماردیں گے ۔قاری عدنان کی اطلاع پرپولیس نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔

 

