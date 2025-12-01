سابق شوہرپر خاتون سے اغوا ئکے بعد زیادتی کا الزام
دوبارہ پہلے شوہرسے شادی کی ،حسنین کے پاس ناجائز مقیم تھی، متاثرہ کا والد والد کے متضاد دعوے نے معاملہ پیچیدہ بنا دیا،میرٹ پر تفتیش ہوگی، پولیس
کہروڑپکا (نمائندہ دُنیا) بستی جوئیاں موضع مشرف واہن کی رہائشی صوبیہ بی بی نے الزام لگایا ہے کہ اس کے سابق شوہر اظہر نے ساتھیوں کے ہمراہ اسے اغوا کرکے کئی روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پریس کانفرنس میں اس نے بتایا کہ آٹھ سال قبل اظہر سے شادی ہوئی لیکن مسلسل تشدد کے باعث تنسیخ نکاح لے لیا۔ بعد ازاں اس نے مرضی سے حسنین جوئیہ سے نکاح کیا، چند روز قبل سابق شوہر نے اسے اغوا کیا اور موقع ملنے پر 15 پر کال کر کے تھانہ صدر پہنچی جہاں مبینہ ٹاؤٹ کے کہنے پر اسے حوالات میں بند رکھا گیا اور پھر دوبارہ ملزموں کے سپرد کر دیا گیا۔
دوبارہ تشدد اور زیادتی کے بعد وہ کسی طرح اپنے شوہر حسنین کے گھر پہنچی اور ڈی پی او لودھراں علی بن طارق کو درخواست دی، تاہم عدم تحفظ کے باعث پیش نہی ہوئی۔ دوسری جانب متاثرہ صوبیہ کے والد اسلم نے دعویٰ کیا کہ بیٹی کو حسنین نے طلاق دے دی تھی ، اس نے دوبارہ اظہر سے شادی کی مگر اب وہ ناجائز طور پر حسنین کے گھر مقیم ہے ۔مقامی پولیس نے یقین دلایا ہے کہ خاتون کو مکمل تحفظ دے کر میرٹ پر تفتیش کی جائے گی۔